Política: Myrella pede informações sobre chefia da Central de Ambulância

A vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) protocolou na Câmara Municipal requerimento solicitando informações da Diretoria de Saúde sobre a chefia da Central de Ambulância. O documento foi aprovado por unanimidade na Casa.

Myrella questiona o fato de a servidora Valentina Navarro não ter sido oficialmente nomeada para o cargo, apesar de existir legislação municipal que trata das funções gratificadas.

A vereadora também quer saber se a responsável pelo setor está afastada de suas atribuições ou se exerce ambas as funções, como está recebendo pelo trabalho na chefia e qual a previsão para a regularização da situação.

No Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri Valentina aparece apenas como efetiva. Outros servidores figuram, quanto ao tipo de contrato junto ao Executivo, como efetivos em comissão.

O requerimento foi discutido por alguns vereadores na sessão de segunda-feira (20). Myrella comentou que o setor de ambulâncias constantemente é alvo de reclamações por munícipes. Uma delas diz respeito ao esquecimento de pacientes em outros municípios.

Edcarlos Pereira dos Santos (PP) considerou pertinente o requerimento, mas apontou que o setor há tempos recebe críticas. Elogiou o trabalho desenvolvido pela atual gestora, com economia em adiantamentos aos motoristas e na entrega do kit lanche.

Paulo Egídio Grigolin (MDB) foi outro a destacar o trabalho de Valentina. Para ele, o setor é um verdadeiro “barril de pólvora”, sendo necessário que seja gerido por pessoa com experiência e conhecedora das escalas de trabalho.

Já o presidente do Legislativo municipal, Airton Luis Pegoraro (Avante), mencionou que a central é um local problemático, mas criticou o fato de estar havendo economia com o corte de diárias aos motoristas.

O vereador adiantou que recebeu a informação e que iria pessoalmente à central para checar. De acordo com ele, os motoristas necessitam das diárias porque muitas vezes ficam o dia todo fora de Bariri.