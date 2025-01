Política: Lucas Vendrameto é o diretor de Agricultura e Meio Ambiente

O engenheiro agrônomo Lucas Rufato Vendrametto, 29 anos, é o novo diretor de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri. Seu nome já aparece entre os diretores no site oficial da prefeitura. É o nome que faltava para completar o primeiro escalão da gestão de Airton Luís Pegoraro e Paulo César Andreoli, o Kezo (2025/2028).

Lucas é baririense e formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq- USP).

Relatou ao Candeia que essa semana se reúne com o prefeito e equipe para acertar questões ligadas à pasta. A princípio, segundo ele, as prioridades devem ser os serviços sob responsabilidade do meio ambiente (limpeza pública, resíduos sólidos) e a manutenção das estradas rurais.