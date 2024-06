Política: João Dassie deve receber o título de cidadão baririense

O produtor e empresário João Eduardo Dassie, 76 anos, deve receber o título de cidadão baririense pela Câmara Municipal da Bariri.

A iniciativa da homenagem é do presidente do Legislativo, Airton Luís Pegoraro (Avante). O projeto foi apresentado na última sessão de Câmara, realizada terça-feira (20) e deve ser votado nas próximas reuniões.

João Eduardo Dassie nasceu em Piquerobi, na região de Santo Anastásio (SP), sendo um dos três filhos do casal Ângelo Antônio Dassie e Tereza Moreno Cabrera. Passou a infância no local, até migrar com a família para a cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

Perdeu o pai ainda jovem, trabalhava de dia e estudava à noite. Formou-se em técnico em administração de empresas. Ingressou na empresa Souza Cruz, como auxiliar de vendas.

Nessa época conheceu a professora baririense Sonia Nanci Galbier Dassie, que lecionava na escola onde estudava. Eles namoraram, logo casaram e permanecem juntos até hoje. Dessa união nasceram os filhos Denise, Marcos Aurélio e Ângelo Antônio.

Com empenho e dedicação tornou-se gerente regional de vendas e atuou e morou em Ribeirão Preto, Foz do Iguaçu e Asunción, Paraguai.

Realizou o sonho de comprar um pedaço de terra em Bariri, onde montou engenho de pinga, que evoluiu para produção industrial. Fabricou marcas de cachaça de qualidade como Chão Valente, Evolução e Riachinho.

João Dassie tem projeto social relevante junto à comunidade periférica nos altos da cidade, onde construiu capela, hoje ligada à Paróquia Santa Luzia, com missa semanal.

No local, bancou por um ano programa de oferecer refeições aos mais carentes, duas vezes por semana (terça e sexta-feira). Sua atuação inspirou outras pessoas a participar. A iniciativa continua ativa há cinco anos, fornecendo 260 marmitas em cada um dos dois dias.