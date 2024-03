Política: Grupo político trabalha com 5 nomes para o cargo de prefeito

Grupo que reúne políticos de vários partidos em Bariri trabalha com cinco nomes como pré-candidatos a prefeito para as eleições de outubro deste ano.

Os nomes são os dos vereadores Airton Luis Pegoraro, Francisco Leandro Gonzalez e Myrella Soares da Silva, do advogado Laudecir Leonel e do presidente do PDT de Bariri e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho.

“Coloquei meu nome como pré-candidato e estamos trabalhando com um grupo político para nossa cidade”, diz Gilson.

“Democraticamente está se vendo com a população o nome que seria melhor para Bariri e esse grupo está unido para fazer um projeto com transparência e honestidade para a cidade de Bariri”, ressalta.

A proposta é que seja feita pesquisa para definir os candidatos a prefeito e a vice.