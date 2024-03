Política: Gilson Carvalho assume a presidência do PSB de Bariri

Gilson de Souza Carvalho acaba de assumir a presidência do PSB de Bariri. Ele também é presidente do PDT.

Até então, o PSB estava sob o comando de Rogério Aparecido de Morais.

O Candeia entrou em contato com Gilson, mas não conseguiu falar com ele até a publicação dessa matéria.

Como Gilson tem ligação política com o pré-candidato Airton Luis Pegoraro (MDB), o PSB deve engrossar a coligação em torno desse grupo.

Na atualidade, o maior expoente da legenda em nível nacional é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

No Estado de São Paulo, o presidente da sigla é Márcio França, que já foi governador do Estado. Ele é ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.