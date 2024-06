Política: Fala de Edcarlos contra empresários gera reação de Ricardo Prearo

Assim como na sessão de Câmara de 3 de junho, na terça-feira (18) vereadores voltaram a tratar do desenvolvimento econômico de Bariri. A reunião legislativa ocorreu na terça-feira pelo fato de o prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) ter decretado ponto facultativo na segunda-feira (17).

O vereador Ricardo Prearo (PSD) postou vídeo em suas redes sociais para defender os empresários da cidade, em críticas ao vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP). Prearo esteve ausente da sessão.

Vizinhos na mesa do Legislativo e normalmente harmoniosos nas sessões, Edcarlos e Prearo mostraram divergência nesse aspecto, antecedendo o que deve vir por aí quando a campanha política tiver início em Bariri.

Na Palavra Livre, Edcarlos disse que o município precisa de emprego, renda e maior movimentação de setores econômicos, no entanto, o poder público não estaria desenvolvendo políticas para o setor.

Criticou a falta de cursos de especialização e liberação de barracões ociosos para novos investimentos.

Edcarlos falou também que há pessoas que não querem que o desenvolvimento ocorra no município. Nessa linha, a menor oferta de emprego resultaria em menor disputa por postos de trabalho e, consequentemente, salários mais baixos.

Complementou que há um grupo de empresários que “segura” o desenvolvimento da cidade e que esse grupo escolheu um pré-candidato para apoiar, numa referência indireta ao ex-prefeito Francisco Leoni Neto (PSD), que recentemente publicou vídeo ao lado de alguns empresários, falando a respeito da importância do desenvolvimento e investimento.

Ricardo Prearo defende empresários

Em vídeo postado em suas redes sociais na quarta-feira (19), um dia após a sessão de Câmara, o vereador e empresário Ricardo Prearo (PSD) disse que estava chateado por ainda não ter iniciado o período eleitoral e que, mesmo assim, há “pré-candidato falando um monte de besteira, querendo colocar a população contra empresários”.

Prearo não compareceu à sessão realizada na terça-feira (18). Segundo ele, os empreendedores poderiam ter optado por outras cidades, mas escolheram Bariri para investir.

Numa referência ao discurso de Edcarlos Santos na sessão, classificou de “teorias da conspiração” a fala do edil em apontar que há grupo de empresários que remam contra o desenvolvimento da cidade.

Prearo disse que pré-candidato que pensa dessa forma não tem condições de administrar a cidade e finalizou o vídeo comentando que há muito lobo em pele de cordeiro.