Política: Em discurso na Câmara, Ditinho se despede da política

O vereador Benedito Antonio Franchini (PRD), conhecido por Ditinho, utilizou a Palavra Livre na sessão de segunda-feira (2) para anunciar que a partir de janeiro estará se despedindo da política.

Há tempos ele vinha comentando sobre essa possibilidade – e nem concorreu ao cargo de vereador no pleito de outubro deste ano.

Ditinho é recordista em Bariri na atuação como vereador: sete legislaturas seguidas, ou 28 anos como vereador de forma ininterrupta.

A primeira eleição foi em 1996 pelo então PMDB, incentivado por José Aparecido de Araujo (prefeito por duas vezes de Bariri) e por José Cláudio dos Santos (vereador e vitorioso no cargo de prefeito naquele mesmo ano).

De acordo com ele, vencer uma eleição não é fácil, mas permanecer na função é mais difícil ainda, porque o político começa a ser analisado pelo que fez.

Contou que a decisão de encerrar a vida política ocorreu há oito anos, em conversa com familiares.

Outro ponto comentado por ele no discurso no Legislativo é que, nesse período de 28 anos, vivenciou todas as crises políticas que se possa imaginar no município.

Finalizou que, na Câmara, é preciso aprender a respeitar a decisão da maioria. “A política é a maior escola da vida, a de respeitar o próximo”, disse, sendo aplaudido pelos presentes.

Na mesma sessão os vereadores aprovaram por unanimidade Projeto de Decreto Legislativo que concedeu Medalha 16 de Junho a Ditinho. O autor da honraria foi o presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante).