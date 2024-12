Política: Ditinho Franchini recebe Medalha 16 de Junho

No encerramento de sua sétima legislatura seguida, o vereador Benedito Antonio Franchini (PRD), o Ditinho, foi homenageado com a Medalha 16 de Junho pela Câmara Municipal de Bariri.

A sessão solene foi realizada na noite de 19 de dezembro, com presença do presidente do Legislativo Municipal, Airton Luis Pegoraro (Avante), Myrella Soares da Silva (União Brasil), Luis Renato Proti (MDB), familiares e amigos.

A honraria teve iniciativa de Pegoraro, sendo aprovada por todos os vereadores. Por 28 anos seguidos Ditinho atuou como vereador em Bariri.

Ele nasceu em Bariri, há 59 anos. É casado com Sandra Helena Bertholo Franchini, tem dois filhos – Ângelo Neto e Anelisa Camila – e um neto: Bernardo.

Aos 11 anos, em 1976, tornou-se polícia mirim, antigo projeto do Centro de Promoção Social (CPS). Ingressou na Prefeitura de Bariri, onde trabalha até hoje. Tem somente um registro na carteira profissional e, atualmente, é o servidor público mais antigo do quadro de pessoal.

Em 1996, iniciou trajetória política, vencendo sua primeira eleição como vereador. Foi reeleito mais seis vezes e hoje soma a impressionante marca de sete mandatos consecutivos.

Foi presidente do Legislativo no biênio 2021/2022 e ocupou o cargo de chefe de gabinete, na gestão do então prefeito Benedito Senafonde Mazotti (in memorian).