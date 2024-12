Política: Dia 19, Ditinho Franchini recebe Medalha 16 de Junho

Dia 19, quinta-feira, a Câmara Municipal de Bariri realiza sessão solene para entrega da Medalha 16 de Junho para o vereador Benedito Antonio Franchini (PRD), o Ditinho.

A iniciativa partiu do presidente da Casa, Airton Luís Pegoraro (Avante) e recebeu unanimidade de votos. Ditinho Franchini está encerrando o sétimo mandato como vereador e 28 anos de atuação legislativa.

A solenidade ocorre a partir das 20h, na sala de sessão Dr. Amélio Tanganelli, na Câmara Municipal de Bariri.

Franchini nasceu em Bariri, há 59 anos. É casado com Sandra Helena Bertholo Franchini, tem dois filhos – Ângelo Neto e Anelisa Camila – e um neto: Bernardo.

Aos 11 anos, em 1976, tornou-se polícia mirim, antigo projeto do Centro de Promoção Social (CPS). Ingressou na Prefeitura de Bariri, onde trabalha até hoje. Tem somente um registro na carteira profissional e, atualmente, é o servidor público mais antigo do quadro de pessoal.

Em 1996, iniciou trajetória política, vencendo sua primeira eleição como vereador. Foi reeleito mais seis vezes e hoje soma a impressionante marca de 7 mandatos consecutivos.

Foi presidente do Legislativo no biênio 2021/2022 e ocupou o cargo de chefe de gabinete, na gestão do então prefeito Benedito Senafonde Mazotti (in memorian).