Política: Definida empresa para locação de motoniveladora à prefeitura

A empresa João Cesar Bonati-ME foi a vencedora de licitação feita pela Prefeitura de Bariri para locação de máquina motoniveladora, com peso operacional até 17.000 quilos.

O valor dado pela firma foi de R$ 300,00 a hora. O objetivo é que o município realize a manutenção de estradas rurais do município por período de 12 meses.

A empresa vencedora ficará responsável pelo transporte, manutenção, combustível e operador da máquina.

O edital de licitação foi publicado no governo do então prefeito Luis Fernando Foloni (MDB), mas a abertura das propostas ficou a cargo do atual governo, do prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante).

Reparos

No início de janeiro a Diretoria Municipal de Infraestrutura fez reparos em algumas estradas rurais.

O diretor da pasta, José Iraldo Androciolli Júnior, informou que os trabalhos eram realizados com o que a prefeitura tinha disponível de equipamentos no momento.

“O serviço de manutenção nas estradas está sendo feito com aquilo que temos, estamos com as máquinas motoniveladoras quebradas e com motores fundidos, então, estamos trabalhando com as pás carregadeiras e caminhões jogando piçarras (terra misturada com areia e pedra) nos pontos mais críticos das estradas, até que as máquinas estejam prontas”, informou ele, via assessoria de imprensa.