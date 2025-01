Política: Clarina Genaro permanece à frente do Conselho da Comunidade Negra de Bariri

Terça-feira (21), na sala de licitações da Prefeitura de Bariri, foi realizada solenidade de posse de novos integrantes do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri (CMPDCNB).

Clarina Genaro permanece à frente do Conselho, no cargo de presidente. Viviane Braz Sabino também foi reconduzida à vice-presidência e a professora Meire Cristina Fiuza, é a nova secretária.

O Conselho da Comunidade Negra atua como um órgão consultivo e deliberativo, responsável por acompanhar, propor e fiscalizar políticas públicas voltadas para a valorização e proteção da população negra.

A decisão de manter a liderança de Clarina, segundo o grupo, reflete reconhecimento à sua dedicação na luta pela equidade racial e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas à população negra.

Sob sua liderança, o Conselho deve continuar a atuar como um espaço de diálogo e construção de estratégias que garantam a valorização da história e da cultura negra, além do enfrentamento das desigualdades que ainda persistem.

Segundo Clarina, os novos integrantes, agora empossados, assumem com a missão de fortalecer a promoção da equidade racial, combater o racismo e valorizar a herança cultural afro-brasileira no município.

De acordo com a presidente, há ações previstas pelo conselho ligadas à Cultura; Educação; Gastronomia; Desenvolvimento; e Empoderamento.

A solenidade contou com a presença de Luciana Lucinio, atual diretora de Assistência Social e nova gestora municipal de Equidade Racial.