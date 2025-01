Política: Cipa da prefeitura tem novos membros e realiza primeira reunião

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Bariri realizou, na quinta-feira (9), a primeira reunião ordinária, após a eleição dos novos membros para o ano de 2025.

A Cipa é responsável por promover a saúde e segurança dos servidores, prevenir acidentes de trabalho e minimizar riscos que possam comprometer o bem-estar dos trabalhadores.

De acordo a servidora Giseli Batista, secretária da comissão, o trabalho a ser realizado visa a melhoria da qualidade das condições de trabalho dos servidores.

Já a assistente social e membro da Cipa, Natália de Alice, informa que as denúncias podem ser feitas anonimamente, por meio do link disponível no site da Prefeitura Municipal (bariri.sp.gov.br). Clicando em “Portal do Servidor” e em seguida em “Cipa”, o servidor será direcionado para o canal de denúncia: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/home/group/12. Também há a opção de o denunciante se identificar, caso queira.

Além do canal on-line, a denúncia ou cobrança por providências também pode ser realizada através do e-mail: cipa@bariri.sp.gov.br, ou pessoalmente com qualquer um dos membros da Comissão, que são: (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)