Política: Candidatos a prefeito de Bariri apresentam plano de governo

Os quatro candidatos a prefeito de Bariri protocolaram na Justiça Eleitoral as propostas que pretendem colocar em prática caso sejam eleitos. Até o fechamento desta matéria, as candidaturas estavam aguardando julgamento.

O plano de governo de Airton Luis Pegoraro (Avante), Edcarlos Pereira dos Santos (PP), Francisco Leoni Neto (PSD) e Luis Fernando Foloni (MDB) contém tópicos que dependem de ações do Executivo municipal e outros que demandam repasses de recursos de emendas e dos governos estadual e federal.

Os documentos na íntegra (alguns mais concisos e outros mais detalhados) podem ser acessados no sistema DivulgaCand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br). Futuramente, o Candeia irá detalhar os planos de governo junto a cada um dos candidatos a prefeito.

Há propostas para as áreas de educação, saúde, desenvolvimento econômico, meio ambiente, social, entre outras.

No desenvolvimento, é praticamente unânime a política de criação de novo pólo industrial e aquisição de áreas para a instalação de novas empresas. Há também um capítulo destinado ao auxílio a empreendedores que já atuam em Bariri.

Para a educação, os candidatos a prefeito citam nos planos de governo que pretendem melhorar a infraestrutura dos prédios, dar capacitação aos profissionais, entre outras ações.

A saúde tem como foco a ampliação dos atendimentos médicos, fomento a programas de prevenção, como por meio das Estratégias Saúde da Família (ESFs), aumento da informatização da rede, etc.

Conclusão do aterro sanitário de Bariri, construção de moradias populares e busca de recursos para construção de ginásio de esporte e outros equipamentos públicos também constam do plano de governo dos candidatos a prefeito do município.