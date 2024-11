Política: Câmara realiza audiência pública para discutir orçamento e emendas

A Câmara de Bariri realizou na noite de quinta-feira (14) audiência pública a fim de discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

Representantes de entidades e unidades escolares participaram da reunião, apontando dificuldades no dia a dia e necessidade de recursos para questões prioritárias e mais gerais.

A audiência foi conduzida pelo vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

Airton Luis Pegoraro (Avante), presidente da Casa e prefeito eleito, também marcou presença, ao lado de Paulo Andreoli – Kezo (PSB), vice-prefeito eleito.

Quatro vereadores da próxima legislatura estiveram na sede do Legislativo: Aline Prearo (Republicanos); Daniel de Madureira (PP); Laudenir Leonel (PL) e Roni Romão (PL).

Edcarlos disse que entidades e órgãos da administração pública encaminharam ofícios com pedidos de verba. Destacou que, por esse motivo, não haveria necessidade de que os representantes fizessem uso da palavra, a não ser que optassem por tornar público as necessidades cotidianas.

Compareceram à audiência membros da Santa Casa, Apae, Lar Vicentino, Focinho Carente, Centro de Promoção Social, Museu Mário Fava, Lar Amor e Vida (LAV), Creche Madre Leônia, Associação Cultural Quilombo, escolas municipais, entre outros.

Para o ano que vem os vereadores terão pouco mais de R$ 3 milhões para destinar a entidades e outros órgãos por meio de emendas parlamentares individuais.

Nessa semana os vereadores definirão quem será contemplado e o valor a ser transferido. Cada edil pode indicar no máximo seis entidades.