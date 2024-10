Política: Câmara quer contratar empresa para limpeza geral do prédio

A Câmara de Bariri pretende contratar empresa para lavagem e polimento do piso e lavagem geral da sede do Legislativo. O processo é por dispensa de licitação.

Empresas interessadas devem apresentar proposta entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. A consolidação das propostas será feita no dia 7 de novembro.

A expectativa é que o serviço tenha início no dia 2 de dezembro e termine no dia 18 de dezembro.

A sede possui saguão, escadaria de acesso, sala de recepção, cozinha, sala de secretaria, sala de arquivo, plenário e dois sanitários. Por estar situada no segundo andar do prédio da prefeitura, possui beiral externo e vidraças com vista para a rua frontal.

Segundo o Legislativo, a contratação justifica-se pelos seguintes motivos: a lavagem/limpeza com maquinário visa retomar a cor e o brilho do piso e vidraças, renovando o ambiente; e tal prática ocorre todo final de legislatura, preparando a Câmara para a posse dos novos eleitos.