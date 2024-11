Política: Câmara entrega Prêmio Zumbi dos Palmares a Carlos Vianna

A Câmara de Bariri realizou sessão solene na noite de terça-feira (19) para a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares a Carlos Roberto Vital Vianna. A data antecedeu o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Compareceram ao evento o presidente do Legislativo municipal, Airton Luis Pegoraro (Avante), o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP), a presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri, Clarina Genaro, membros do movimento negro de Bariri e da Associação Cultural Quilombo.

Edcarlos foi autor do projeto que concedeu a honraria a Carlos Vianna, que por muitos anos trabalhou na Polícia Militar (PM).

A indicação coube ao conselho municipal, concedida anualmente a quem se destaca na luta em defesa da comunidade afro-brasileira em Bariri.

Carlos Vianna, 66 anos, nasceu em Limeira e mudou-se para Bariri na adolescência. Em 1985 foi aprovado em concurso da Polícia Militar.

Foi soldado, cabo e, em 1998, promovido a sargento. Trabalhou em Jundiaí, Boraceia e Bariri, sempre reconhecido por seus méritos.

Carlos Vianna é casado com a baririense Mariângela Aparecida Antonio Vianna, pai de três filhos: Jéssica, Jefferson e Jessylen, e avó de Kelly, Isabelli e Davi.

É membro atuante do Conselho Municipal da Comunidade Negra e um dos fundadores da Associação Cultual Quilombo Bariri. É considerado um dos principais líderes da comunidade negra local, formador de novas lideranças e hábil conselheiro.

Militante pelas pautas do povo negro, atua como palestrante, articulador de projetos, mestre de cerimônia, ator, professor e escritor.