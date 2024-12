Política: Câmara de Bariri tem o menor gasto per capita do Estado

A Câmara de Bariri teve o menor gasto per capita do Estado de São Paulo no período de setembro de 2023 a agosto de 2024, conforme informações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Nesse período, o Legislativo local somou R$ 993.108,71 de despesa com pessoal e custeio. Dividindo o valor pela população de Bariri, o per capita é de R$ 31,43.

Em segundo lugar aparece São João da Boa Vista, com R$ 31,47 de despesa liquidada com pessoal e custeio per capita.

Levantamento realizado pelo TCE aponta que as Câmaras de Vereadores de 644 municípios paulistas, exceto a capital, tiveram um aumento de R$ 94 milhões de gastos com despesas de custeio nos últimos 12 meses.

O montante atual registra um gasto total de R$ 3.909.586.418,61, o que representa uma alta se comparado com levantamento anterior realizado pelo TCESP – um total de R$ 3.814.729.955,31 entre maio de 2023 e abril de 2024.

Em relação ao ano de 2023 – em que a despesa chegou a R$ 3,7 bilhões –, de acordo com a nova atualização do Mapa, a tendência é que este montante seja superado ao fim de 2024, uma vez que os gastos já se encontram 5,6% acima, incremento superior a inflação no período de dezembro de 2023 a agosto de 2024 de 3,43% (IPCA).

Ferramenta

Lançado em 2019 pelo Tribunal de Contas paulista, o painel ‘Mapa das Câmaras’, de livre acesso para consulta pública, disponibiliza em uma plataforma virtual, informações que permitem ao cidadão conhecer o custo, a quantidade de vereadores, e quanto representa, em termos orçamentários, o funcionamento do Poder Legislativo.

Uma das novas funcionalidades da ferramenta é a disponibilização de informações referentes ao julgamento de contas das Câmaras paulistas dos últimos exercícios – regulares, irregulares ou em tramitação. Assim como o gasto médio per capita, conforme o município (exceto despesa de capital) e a inclusão de informações sobre o percentual médio gasto por porte do município.