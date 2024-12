Política: Câmara de Bariri inaugura Galeria das Damas

Em sessão solene realizada na noite de 19 de dezembro, o Legislativo inaugurou a Galeria das Damas da Câmara Municipal de Bariri, que homenageia as mulheres eleitas vereadoras ao longo da história política municipal.

Estiveram presentes o presidente da Casa, Airton Luis Pegoraro (Avante), a vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil), homenageadas, representantes, familiares e amigos.

Compareceram à sessão as ex-vereadoras Lourdes Aparecida Mazzini Martinez (segunda vereadora eleita de Bariri), Tereza de Lourdes Camargo (4ª eleita) e Marlene Bollini Tessarolli (5ª eleita). Myrella foi representada por sua mãe, Geralda Soares da Silva.

As outras homenageadas foram representadas no evento: Maria Cecília Oréfice (primeira vereadora eleita de Bariri), representada por Maria Helena Oréfice Masson, Maria Helena Nogueira (3ª vereadora eleita), representada por Luzia Pinheiro, Rosângela Benedita Daniel, representada pela filha Daniela da Silva Mozardo, Dulcelina Aparecida Rodrigues Masson, representada por Ana Paula Falcão, e Maria Pia Betti Pio da Silva Nary, representada pela mãe Maria Antonia Betti Pio da Silva. Celisa Luisa Fanton Bollini não compareceu e nem encaminhou representante.

O projeto que criou a homenagem é de autoria da vereadora Myrella e foi aprovado por unanimidade em novembro de 2023.

A Galeria das Damas contém a foto, o nome e o período de legislatura de mulheres que já ocuparam cadeira no Legislativo local. A iniciativa ainda prevê QR-Code, contendo a biografia de cada homenageada.

Segundo Myrella, o objetivo foi enaltecer as legisladoras eleitas ao longo da história da Câmara; destacar o pioneirismo e representatividade femininos; e incentivar a participação e engajamento das mulheres na política.