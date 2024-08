Política: Câmara aprova crédito adicional de R$ 880 mil para diversos setores

Em sessão extraordinária realizada na noite de terça-feira (13), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade projeto de lei de iniciativa do Executivo que abre no orçamento deste ano crédito adicional especial no valor de R$ 880,4 mil. O montante é destinado a atender diversos setores da gestão municipal.

Cinco vereadores compareceram à sessão: Airton Luis Pegoraro (Avante); Benedito Antonio Franchini (PRD); Júlio César Devides (PDT); Luis Renato Proti (MDB); e Paulo Egídio Grigolin (MDB).

Os recursos são provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação orçamentária. Entre os setores beneficiados estão saúde pública, cultura, infraestrutura urbana e transportes.

O dinheiro foi disponibilizado aos cofres do município através de transferências e convênios firmados com os governos federal e estadual; além de emendas parlamentares e emendas impositivas de vereadores.

Entre os parlamentares que destinaram recursos para Bariri, o projeto cita o deputado estadual Jorge Caruso (R$ 50 mil) e os federais Baleia Rossi (R$ 286 mil) e Arnaldo Jardim (R$ 400 mil).