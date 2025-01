Política: Bariri participa de reunião na Secretaria da Justiça e Cidadania

O prefeito de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), participou nesta quarta-feira (15) de reunião na Secretaria da Justiça e Cidadania. Outros prefeitos e vice-prefeitos também estiveram no encontro, conduzido pelo secretário-executivo da pasta, Raul Christiano, e que contou com a participação do deputado estadual Carlão Pignatari.

O coordenador do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), Elnatan Ferreira de Oliveira, também esteve presente para esclarecer dúvidas e orientar sobre os avanços no processo de liberação de verbas.

Foram destacados os serviços oferecidos pela Secretaria da Justiça e Cidadania, como o programa Cidadania Itinerante, que leva assistência jurídica e social diretamente às comunidades, além dos projetos conduzidos pelas vinculadas Fundação CASA, IMESC, Ipem-SP e Procon-SP.

Um dos pontos centrais da reunião foi a apresentação sobre o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). Raul Christiano detalhou como os prefeitos podem elaborar projetos para acessar os recursos do FID, explicando os critérios e etapas para aprovação, que sempre dependem da publicação de edital público com ampla divulgação.

Os gestores municipais saíram do encontro com novas perspectivas sobre como os serviços e projetos da Secretaria da Justiça podem ser levados aos seus municípios, promovendo cidadania, inclusão e desenvolvimento. A reunião reforçou o compromisso da SJC com a construção de parcerias sólidas e com a ampliação de ações que beneficiem diretamente a população paulista.

(Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria da Justiça e Cidadania)