Política: Bariri participa de encontro sobre o Sisbi-POA

Dia 28 de novembro, quinta-feira, Bariri marcou presença em Itápolis, no Projeto Consim 3, referente ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

O médico veterinário e responsável pela inspeção de produtos de origem animal em Bariri, Geraldo Pio da Silva Júnior, participou do encontro.

O evento teve como objetivo orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que buscam desenvolver os serviços de inspeção de produtos de origem animal, para a posterior integração ao SISBI-POA, propiciando a ampliação de comércio para todo território nacional.

“Recebemos orientações que vamos repassar para quem quer sair da informalidade, ter a oportunidade de expandir seu negócio e vender em território nacional”, informou Pio.

Na região, o projeto CONSIM 3 é desenvolvido por meio do Consórcio Cicesp, a qual Bariri integra, em parceria com o Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa). “Como integrante do Cicesp, Bariri já pode comercializar com outras cidades, que também fazem parte do consórcio”, comenta o veterinário

Segundo ele, no momento, o Cicesp está requerendo o selo SIsbi para que Bariri e os demais municípios do consórcio possam vender em todo território nacional.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)

(Fotos: Geraldo Pio da Silva Júnior)