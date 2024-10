Política: Bariri adquire dois veículos adaptados para cadeirante

A Saúde de Bariri adquiriu dois veículos Spin Chevrolet adaptados para cadeirantes com recursos advindos de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB).

O valor da emenda foi de R$ 255 mil. Cada veículo custou R$ 162 mil, totalizando R$ 324 mil. A diferença foi complementada com verba de emenda impositiva de autoria do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP).

Segundo ele, em 2021, quando esteve em Brasília (DF), durante audiência com Sampaio, obteve o benefício para Bariri. O vereador relata que a opção pela compra de veículos adaptados foi decidida em conjunto com a equipe da Saúde.

Ainda de acordo com Edcarlos, a decisão levou em consideração as pessoas que têm dificuldades de mobilidade e a falta desse tipo de veículos na Central de Ambulância.