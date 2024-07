Política: Bariri adere ao Sistema Estadual de Trânsito

Na sessão de Câmara, realizada dia 1º de julho, os vereadores aprovaram projeto de lei do prefeito Luís Fernando Foloni (MDB), que inclui Bariri no Sistema Estadual de Trânsito (Sistran-SP).

O programa foi lançado em março de 2024, pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-SP).

Segundo os órgãos, a ideia é promover um trânsito mais seguro e harmonioso em todo o estado, através da colaboração entre os órgãos de trânsito municipais, incentivando a adoção de práticas uniformes e a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com a medida, a população paulista tem um sistema viário mais organizado, por meio da padronização das sinalizações, calendário permanente de ações de educação e capacitação de agentes de trânsito nas unidades da Fatec e Etec destinadas para essas finalidades.

O Detran-SP e o Cetran-SP criaram uma rede de proteção para os municípios menores, estruturando facilitadores e meios para a sua adesão ao Sistema.

A proposta do Sistran é sugerir ações que possibilitem a gestão do trânsito local baseada nos princípios da educação, da engenharia, da estatística, da fiscalização e do julgamento de recursos. (Fonte: Detran-SP)