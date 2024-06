Política: Arnaldo Jardim fica em 1º lugar no Ranking dos Políticos

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) está em primeiro lugar no Ranking dos Políticos, com nota 8,88. O levantamento diz respeito a todos os 70 deputados federais do Estado de São Paulo.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção.

A pontuação dos políticos é definida de acordo com sua atuação no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Para apurar isso, são avaliados os dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.

“Com muito orgulho e alegria recebo esse resultado. É sempre muito bom ver nosso trabalho ser reconhecido. Isso nos motiva, anima, traz entusiasmo. Agradeço a todos que estão nessa caminhada ao meu lado. Obrigado e vamos em frente!”, diz Arnaldo Jardim.