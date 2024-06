Politica: Airton Pegoraro tem encontros com políticos na Alesp

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), participou na quarta-feira (19) de encontros com políticos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Ele esteve na capital paulista na companhia do vereador Júlio César Devides (PDT), do presidente do PSB de Bariri, Gilson de Souza Carvalho, do presidente municipal do Avante, Ícaro Polonio, e do líder comunitário Rogério Xavier.

Houve encontros com os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB), Andréa Werner (PSB), Márcio Nakashima (PDT), Thiago Auricchio (PL) e Caio França (PSB).

Foram feitos pedidos aos políticos, como recursos adicionais para intensificar as ações de prevenção e controle da dengue e apoio a exames e cirurgias.

Também solicitaram auxílio para construção da nova delegacia de Polícia e apoio à Associação Focinho Carente.