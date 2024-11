Política: Airton Pegoraro participa de Seminários Novos Gestores em Brasília

Airton Luís Pegoraro (Avante) participa de Seminários Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, em Brasília, capital federal.

Os encontros ocorrem nos dias 28 e 29 de novembro e Pegogaro participa como atual presidente do Legislativo e prefeito eleito de Bariri para a gestão 2025/2028.

Segundo os organizadores, os Seminários Novos Gestores visam promover gestão eficiente por parte dos governantes eleitos, compartilhando conhecimento por meio de intercâmbio de informações e experiências.

Neles, são apresentadas técnicas e exemplos de boas práticas de governança municipal, possibilitando o desenvolvimento dos Municípios e uma melhor prestação de serviços à população.

“Recebi o convite da CNM e não poderia deixar de participar, aqui é um ambiente fértil de ideias e boas práticas, além do conteúdo apresentado, a troca de experiências e contato com prefeitos eleitos de outros lugares está sendo muito importante”, relata Airton.