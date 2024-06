Política: Airton Pegoraro emociona-se ao homenagear Du Benatti

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), foi o autor de moção de pesar pela morte de Luis Eduardo Benatti, vítima de mal súbito no dia 13 de junho em pleno trabalho. Du Benatti era diretor municipal de Desenvolvimento.

No momento da discussão da proposta, Airton emocionou-se e não conseguiu falar. Foi “socorrido” pela vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil), que recentemente passou a atuar no Banco do Povo, unidade vinculada à pasta que tinha Benatti como diretor.

Posteriormente, Airton fez uso da palavra e elogiou o amigo em seus aspectos profissional e familiar. Myrella e Paulo Egídio Grigolin (MDB) também elogiaram o diretor.

Na Palavra Livre, Airton falou a respeito do desenvolvimento da cidade. Disse que protocolou requerimento pedindo informações à Diretoria Municipal de Desenvolvimento, mas que com a morte de Benatti irá aguardar um prazo maior para o recebimento da resposta.

Para o vereador, Benatti não fez mais pela pasta por falta de apoio de outros setores da administração municipal.

Um exemplo citado por Pegoraro é que o então diretor vinha cobrando o envio de projeto de lei para que Bariri fizesse parte de consórcio regional para o fornecimento de selos de certificação para quem manuseia produtos de origem animal.

Também comentou a respeito de aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público com a Prefeitura de Bariri relacionado à Santa Casa.

Por esse instrumento, a mudança de gestão no hospital deve ser balizada por critérios técnicos e não políticos.

O presidente da Câmara mostrou diversas fotos de reformas e melhorias na Santa Casa de Bariri.