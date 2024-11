Política: Airton Pegoraro aponta para déficit financeiro da Prefeitura

O presidente da Câmara de Bariri e prefeito eleito para administrar o município de 2025 a 2028, Airton Luis Pegoraro (Avante), afirma que a prefeitura deverá encerrar o exercício com déficit financeiro.

Ele falou sobre o assunto em entrevista ao Jornal Primeira Página, do Sistema Belluzzo de Comunicação, nessa semana.

Parte das informações recebidas por Pegoraro vem da comissão de transição nomeada por ele. A comissão é composta também por servidores concursados do Executivo.

Segundo Pegoraro, é preciso apurar as receitas e despesas, mas acredita que o atual governo encerrará 2024 no vermelho. Para ele, a prioridade é o pagamento de funcionários e de fornecedores.

Outra preocupação do prefeito eleito é com as férias dos professores. No caso dos profissionais do magistério, o recesso escolar vai até 17 de janeiro. As férias são de 20 de janeiro a 29 de janeiro.

Sua expectativa é que haja recursos provisionados em dezembro para que o próximo governo tenha condições de pagar as férias e também um terço de férias em janeiro.

Outro lado

Ao Candeia, a diretora municipal de Finanças, Natália Sisto Moreira, afirma que, quanto ao encerramento do exercício, a administração está tomando as medidas cabíveis para que sejam cumpridas suas obrigações legais.

Ela cita, por exemplo, a publicação do Decreto nº 6.148, de 2024, de 11 de outubro. O documento estabelece normas relativas ao contingenciamento de despesas e encerramento da execução orçamentária e financeira da Prefeitura e do Saemba para o levantamento do Balanço Geral do Município.

Com relação ao pagamento de férias do magistério, Natália relata que é de praxe que seja realizado em janeiro, já que este é o período de recesso letivo.