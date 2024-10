Política: Airton define nomes para transição de governo

O prefeito eleito de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), definiu três nomes que participarão da equipe de transição de governo.

São eles o ex-vereador e ex-prefeito José Cláudio dos Santos, o ex-vereador e ex-diretor Administrativo Wellington Pollonio Bof (Parraguinha) e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho.

Gilson foi eleito vereador nas eleições de domingo (6) e Parraguinha concorreu ao cargo, mas não foi eleito.

Segundo Airton, os três nomes da equipe de transição irão coletar as informações junto ao Executivo, no entanto, um grupo maior de pessoas ficará responsável pela análise do material.