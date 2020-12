Myrella é destaque em reportagem especial do UOL

Myrella, Erika Hilton e Duda Salabert tiveram enfoque na reportagem como vereadoras trans – Reprodução/UOL

O Portal UOL produziu reportagem especial com o tema: “20 mulheres de 2020: elas fizeram esse ano difícil valer a pena”.

Um dos destaques é Myrella Soares da Silva (DEM), funcionária pública municipal e que em 15 de novembro foi eleita vereadora em Bariri – ela assume a função no Legislativo na sexta-feira (1º).

Na reportagem (que pode ser conferida na íntegra no link www.uol.com.br/universa/reportagens-especiais/20-mulheres-de-2020.htm) Myrella aparece ao lado de outras duas vereadoras trans.

Na matéria consta que “apesar da avalanche de más notícias, 2020 vai ficar marcado por uma vitória: foi o ano em que as pessoas trans entraram com tudo na política dos municípios. De um total de 294 candidaturas, 26 foram eleitas. É pouco ainda, mas um avanço importante para uma das populações mais invisibilizadas do país. Entre as eleitas, destacam-se Erika Hilton (PSOL), a mulher mais votada na cidade de São Paulo, Duda Salabert (PDT), vereadora com mais votos em Belo Horizonte, e Myrella Soares da Silva (DEM), a única mulher na câmara de Bariri (SP) e a primeira trans eleita vereadora do centro-oeste paulista”.

De acordo com a reportagem, 2020 será um ano que muitos tentarão esquecer, mas que teve algumas histórias que devem ser registradas e lembradas. “São as das mulheres que não cederam às más notícias, arregaçaram as mangas e buscaram fazer a diferença”, cita o texto do UOL.