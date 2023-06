Inscrições para concurso de professor do Estado vão até dia 12

Até 12 de junho, estão abertas as inscrições para concurso público para professores da rede estadual de ensino. São 15 mil vagas abertas, com salário inicial de R$ 5 mil.

Os cargos são efetivos e a seleção será feita no dia 6 de agosto. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de R$ 13 mil.

A inscrição deve ser feita no site www.vunesp.com.br/SEED2301. O certame também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

As vagas estão divididas por Diretoria de Ensino, sendo e Matemática e Língua Portuguesa em maior quantidade, com mais de 4 mil vagas cada uma.

As provas acontecem em dois horários, sendo no período da manhã: Artes, Biologia, História, Educação Física, Português, Matemática e Filosofia. E no período da tarde: Ciências, Física, Geografia, Inglês, Química, Sociologia e Educação Especial.

O candidato deverá escolher qual a sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos. A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Educação

Principais datas do concurso

Período de inscrições: até 12/06

Envio de documentação referente a prova de títulos: até 12/06

Envio de videoaula referente a prova prática: até 20/07

Aplicação da prova objetiva e discursiva: 06/08

Divulgação do gabarito da prova objetiva: 10/08

