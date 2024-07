Eleições/2024: Neto Leoni tem Juliana Foloni como vice na coligação ‘Juntos Por Bariri’

Em convenção realizada no dia 28 de julho, domingo, o candidato a prefeito Francisco Leoni Neto (PSD) anunciou a administradora hospitalar Juliana Foloni Bordini (PSD) como candidata a vice-prefeita.

Com mais 20 pré-candidatos a vereador, eles formam a coligação Juntos Por Bariri, que reúne o PSD e a Federação PSDB/Cidadania. A chapa ainda deve ser oficializada pela Justiça Eleitoral até 18 de agosto.

Segundo Neto Leoni, a escolha de Juliana foi baseada em critério técnico – é formada em Administração, com especialização em saúde pública – e por representatividade – é a única mulher a compor chapa majoritária para disputar a Prefeitura de Bariri.

Leoni, que até o dia da convenção não havia anunciado o nome da vice, disse que não tinha pressa. Ressaltou que a escolha é um processo, que depende de condicionantes e que ficou contente com o resultado.

Juliana afirmou que tem 18 anos de atuação como administradora hospitalar, que engloba trabalhos na área tanto pública como privada e na atenção básica.

Em relação ao nome da coligação, Leoni afirma que se traduz em duas palavras: união e reconstrução. “Juntos vamos reconstruir Bariri”, comenta.

Neto Leoni pode se tornar o único político a ocupar o cargo de prefeito de Bariri pela quarta vez. Já chefiou o Executivo em três ocasiões: (2001 a 2004, 2005 a 2008 e julho de 2018 a dezembro de 2020)