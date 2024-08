Eleições/2024: Fernando Foloni anuncia Paulo Grigolin como candidato a vice

O vereador Paulo Egídio Grigolin (MDB) foi indicado como pré-candidato a vice-prefeito, na chapa encabeçada pelo atual prefeito de Bariri, Luís Fernando Foloni (MDB).

A convenção política que deve reverenciar as pré-candidaturas vai ser realizada neste sábado (3), a partir das 9h, na Chácara Nova Esperança, às margens da Rodovia SP-304 (Bariri-Jaú).

Eles integram a coligação que reúne MDB e PRD. Na convenção também serão divulgados os nomes de pré-candidatos a vereador de Bariri.

Fernando Foloni foi vereador na legislatura 2013-2016. Assumiu a chefia do Executivo após a cassação do mandato de Abelardo Maurício Martins Simões Filho, em meados de novembro de 2023.

Grigolin foi eleito vereador pela primeira vez na legislatura 2021-2024, pelo PP. Logo se aproximou da atual gestão municipal, chegando a atuar como Chefe de Gabinete e como Diretor de Infraestrutura nos governos de Abelardo Maurício Martins Simões Filho e Fernando Foloni.

Em março de 2024, deixou o comando da Infraestrutura e reassumiu o cargo no Legislativo. Já tinha saído do PP e, em abril, se filiou ao MDB.

Na ocasião, disse que um dos motivos para voltar à Câmara era cumprir prazo de desincompatibilização para concorrer ao cargo de vereador ou eventualmente participar da disputa majoritária, o que está ocorrendo.