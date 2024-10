Eleições/2024: Em cenário incerto, eleitores de Bariri escolhem próximo prefeito

No domingo (6), das 8h às 17h, eleitores irão a oito locais de votação em Bariri para a escolha do próximo prefeito e de nove vereadores para a legislatura 2024-2028. No município, são 23.606 eleitores aptos a votar.

Nos bastidores da política, o cenário mostra-se incerto. Nas pesquisas internas (que não podem ser publicadas por falta de registro junto à Justiça Eleitoral) as oscilações de quem aparece na dianteira parecem ser uma constante. Além disso, cada grupo demonstra confiança de que está bem posicionado junto ao eleitorado.

Pelo histórico de eleições anteriores, o comparecimento de eleitores deve ficar bem abaixo do montante de pessoas aptas a votar. Na eleição municipal passada, por exemplo, de 25.208 eleitores aptos, 17.829 marcaram presença. Isto é, a abstenção foi de 7.379 eleitores (29,27%).

Durante mais de um mês os candidatos puderam realizar campanha, tentando convencer o eleitor de que tinham a melhor proposta para o município.

O horário eleitoral gratuito no rádio para o 1º turno das Eleições Municipais 2024 começou no dia 30 de agosto e terminou na quinta-feira (3).

Uma novidade no pleito deste ano foi o uso de “wind banner” político, colocado preferencialmente em calçadas no centro da cidade, o qual substituiu as tradicionais bandeiras.

Além disso, a imprensa local ouviu os candidatos, por meio de entrevistas e debates. O Candeia entrevistou cada um dos candidatos a prefeito por 1 hora. As publicações dos vídeos ocorreram de 17 a 20 de setembro nas redes sociais do jornal.

Atenção às normas para votar

Bariri conta com 68 seções, espalhadas por oito escolas. A unidade de ensino com maior número de eleitores é a Escola Professora Idalina Vianna Ferro, com 4.386 pessoas habilitadas a votar (veja quadro).

A Escola Professora Rosa Benatti era a quarta unidade com mais eleitores em 2022; agora está na segunda colocação. O colégio com menor quantidade de eleitores é a Escola Professora Joseane Bianco.

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos e os maiores de 70. Os jovens de 16 e 17 anos também têm o voto facultativo. Para poderem votar, é preciso que tenham tirado o título e ele esteja em situação regular.

Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto à mesa receptora de votos ou o aplicativo e-Título. No entanto, para se identificar apenas com o e-Título, é necessário que o app mostre a foto da eleitora ou do eleitor, o que só ocorre se a pessoa já tiver realizado o cadastramento biométrico.

Quem não tem cadastro biométrico também poderá votar normalmente, bastando que apresente um documento oficial com foto.

Antes de entrar na cabina de votação, a pessoa deve deixar o celular no local indicado pelos mesários. O uso do telefone móvel na cabina de votação, ainda que desligado, é vedado pela legislação eleitoral para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras também estão proibidas.

Para não perder tempo nem errar os números dos candidatos, o eleitor pode levar uma colinha para a cabine de votação. O primeiro voto é para vereador. São cinco dígitos. Os dois primeiros correspondem ao partido. Na sequência, a urna pedirá o voto para prefeita ou prefeito, com dois dígitos.

No dia da eleição, os eleitores podem manifestar sua preferência de forma individual e silenciosa por meio do uso de camisetas, bonés, broches e adesivos.

A legislação proíbe, no entanto, fazer boca de urna ou tentar convencer um eleitor a votar em um candidato ou a não votar ou divulgar propaganda política.

Também é vedada a concentração de pessoas com manifestação coletiva ou ruidosa, bem como a aglomeração portando vestuário padronizado, além do uso de alto-falantes, realização de comícios ou carreatas, distribuição de camisetas e oferecimento de alimentos ou transporte fora das situações permitidas pela Justiça Eleitoral.