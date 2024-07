Eleições/2024: Edcarlos e Laudecir reúnem quatro partidos e 40 candidatos a vereador

Convenção realizada na manhã do dia 21 de julho, domingo, entre os partidos PL, PP, Republicanos e Solidariedade decidiu pelo lançamento da candidatura de Edcarlos Pereira dos Santos ao cargo de prefeito e de Laudecir Leonel de Souza ao cargo de vice. A reportagem do Candeia marcou presença no evento.

A coligação recebeu o nome de Desenvolve Bariri e reúne quatro partidos e 40 candidatos a vereador. “Só tenho a agradecer àqueles que aderiram ao nosso projeto, estou imensamente satisfeito com os trabalhos das convenções partidárias que realizamos hoje”, destacou Edcarlos.

“Estou ansioso para apresentar à população nossa proposta de trabalho para Bariri, e deveremos indicar os pedidos de registro de candidatura nos próximos dias.”

Os deputados federais Maurício Neves, Luis Carlos Motta, Coronel Telhada, Cezinha Madureira, os deputados estaduais Ricardo Madalena, Capitão Telhada, André Bueno, Ozeas Madureira e o Secretário de Turismo, Roberto de Lucena enviaram representantes ou gravaram manifestação de apoio. O prefeito de Itapuí, Antonio Álvaro de Souza, marcou presença.

Durante a convenção, os partidos coligados para a candidatura majoritária definiram formalmente sua aliança e a escolha dos candidatos a vereador.