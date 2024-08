Eleições/2024: Convenção deve confirmar candidatura de Juninho Lopes em Itaju

Neste sábado (3), convenção política que reúne MDB, PL e União Brasil deve confirmar o nome do vereador Paulo José Lopes Junior (PL), como pré-candidato a prefeito de Itaju.

O encontro, que tem início às 19h na Câmara Municipal de Itaju, deve ainda oficializar os pré-candidatos a uma cadeira no Legislativo. A estimativa é que o grupo reúna entre 25 a 28 candidatos a vereador.

Segundo Juninho, três nomes são cotados para ser o candidato a vice-prefeito. Dois deles são os vereadores Misael Salvador Rovaris (MDB) e Ivan Luís Salvador (PL). O terceiro não atua em política. A previsão é que a definição e divulgação só ocorra no dia da convenção.

Na disputa pelo Executivo e Legislativo itajuenses, a coligação de Juninho Lopes deve enfrentar a coligação “O trabalho que constrói”, do prefeito Jerri Neiva e vice Wellington Pegorin, que buscam a reeleição.