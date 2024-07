Eleições/2024: Convenção decide por candidatura de Edcarlos e Laudecir

Convenção realizada na manhã do domingo (21) entre os partidos PL, PP, Republicanos e Solidariedade decidiu pelo lançamento da candidatura de Edcarlos Pereira dos Santos ao cargo de prefeito e de Laudecir Leonel de Souza ao cargo de vice. A reportagem do Candeia marcou presença no evento.

A coligação recebeu o nome de Desenvolve Bariri. “Só tenho a agradecer àqueles que aderiram ao nosso projeto, estou imensamente satisfeito com os trabalhos das convenções partidárias que realizamos hoje”, destacou Edcarlos.

“Estou ansioso para apresentar à população nossa proposta de trabalho para Bariri, e deveremos indicar os pedidos de registro de candidatura nos próximos dias.”

Os deputados federais Maurício Neves, Luis Carlos Motta, Coronel Telhada, Cezinha Madureira, os deputados estaduais Ricardo Madalena, Capitão Telhada, André Bueno, Ozeas Madureira e o Secretário de Turismo, Roberto de Lucena enviaram representantes ou gravaram manifestação de apoio. O prefeito de Itapuí, Antonio Álvaro de Souza, marcou presença.

Vereador

Na convenção, os partidos coligados para a candidatura majoritária definiram formalmente sua aliança e a escolha dos candidatos a vereador.

Pelo PL os nomes são Angelita Sanchez Amaral, Capitão Ventura, Damaris Garcia, Laudenir Leonel, Maria Lima, Pastor Moises, Roni Romão, Sargento Eduardo, Sidinei da Silva e Tio Naldo.

O PP tem como candidatos a vereador Cristiane Magri, Daniel de Madureira, David Fogaça, Eduardo Galizia, Elisângela Rossato, Evandro Folieni, Evandro Tomatinho, Jaqueline de Abreu, Kennedy Henrique Vieira e Marlene Bollini.

Os nomes do Republicanos são Aline Prearo, Armando Perazzelli, Daniel Augusto da Silva, Danilo Justulin, Deolindo Scandolera, Edneia Pereira dos Santos, João Paulo Campos, Jonatan Galazini, José Lima da Silva e Valentina da Ambulância.

Fazem parte do Solidariedade como candidatos a vereador Alexandre Weber, Andresa Moraro, Cléo Santos, Cristiane Pultrini, David Oliveira França, Giovani Camargo Valencise, Lázaro dos Santos, Luiz Carlos Portio, Neudo Barbosa e Show da Ambulância.