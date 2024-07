Eleições/2024: Coligação deixa majoritária e Erivelton lança candidatura a vereador

A coligação “Frente Bariri Meu Amor”, formada pela federação Rede Sustentabilidade / PSOL, resolveu deixar as candidaturas majoritárias (prefeito e vice) e lançar nove candidatos a vereador.

Entre eles, Erivelton Rodrigo Munhoz Gabia, conhecido como Cágado, presidente do Rede e principal articulador do grupo, antes cogitado para concorrer ao cargo de prefeito. Segundo ele, pesou na decisão o fato de enfrentar tratamento de saúde (câncer no tórax) e por solicitação da família.

A decisão foi anunciada durante convenção realizada domingo (28), pela manhã, na Câmara Municipal de Bariri.

Os outros oito candidatos a vereador são integrantes do Rede Sustentabilidade, já que o Psol não possui diretório em Bariri. São cinco homens e quatro mulheres, que vão concorrer sem apoiar nenhum dos candidatos a prefeito e vice.

Cágado afirma estar confiante na eleição, uma vez que tem recebido apoio nas ruas e garante que pesquisas eleitorais teriam comprovado esse potencial. Para ele, a coligação deve emplacar a eleição de dois representantes para o Legislativo local.