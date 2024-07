Eleições/2024: Coligação de Airton e Paulo Kezo tem 48 candidatos a vereador

Na manhã de domingo (28), os partidos Avante, PSB, PDT, Podemos e União Brasil realizaram convenção e confirmaram a chapa de Airton Pegoraro (Avante) e Paulo Cesar Andriolli – Kezo (PSB) como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Bariri, respectivamente. A coligação ainda anunciou o nome de 48 candidatos a vereador.

Segundo Pegoraro e Paulo, a coligação, que recebeu o nome de “Seriedade e Coragem: Compromisso com Bariri!”, reforça os valores de honestidade, comprometimento, transparência e responsabilidade.

Airton é funcionário público municipal e presidente da Câmara de Bariri. Paulo Kezo é empresário e disputa um cargo político pela primeira vez.

Pegoraro destacou a atuação de Keko como empresário do ramo têxtil. Ressaltou que como gestor, ele partiu de família humilde para formar empresa de sucesso. Airton afirma que esse experiência vai ser benéfica no compromisso com Bariri.

Para os candidatos, a palavra forte nessas eleições será gestão, eficiente e competente, para fazer Bariri decolar. Citam outro tópico importante: “colocar ordem na casa”. Querem trabalhar para fortalecer os setores da saúde, educação e geração de emprego.

A coligação – que lançou 48 nomes à candidatura de vereador – teria surgido da união de diversos grupos da cidade que muitas vezes já concorreram uns contra os outros.

“Somos a única frente ampla em Bariri nestas eleições, hoje tive a honra de receber o apoio de pessoas e grupos que em eleições passadas foram nossos adversários. Isso serve para mostrar que sempre estivemos abertos a ouvir e nos reposicionar desde que seja o melhor para a cidade.”