Eleições/2024: Candidatos a prefeito avaliam campanha na busca do voto dos eleitores

Na semana que encerrou a campanha política com vistas à eleição no domingo (6), o Candeia pediu aos quatro candidatos a prefeito de Bariri avaliação sobre o trabalho desenvolvido junto ao eleitorado nesse período de aproximadamente um mês na busca por votos que garanta mandato para o período de 2025 a 2028.

Todos foram unânimes em relatar que foram bem recebidos pelos eleitores nas visitas casa a casa e também nas empresas.

Vale destacar que a política em Bariri passa por momentos de turbulência desde 2009, quando os vices passaram a ter protagonismo, assumindo a principal cadeira do Paço Municipal 16 de Junho por diversos fatores.

Airton Luis Pegoraro (Avante) conta que nas visitas foi possível verificar junto à população as maiores necessidades e carências. Especialmente demandas nas áreas da saúde e do desenvolvimento econômico puderam ser incorporadas ao plano de governo.

Edcarlos Pereira dos Santos (PP) destaca que a campanha política foi bem organizada e planejada em todos os passos, com a somatória de candidatos a vereador com experiência e engajados nas redes sociais, permitindo a abertura de vários espaços na realização da campanha. Outro ponto abordado pelo candidato foi o retorno positivo das pessoas nas visitas feitas às empresas.

Para Francisco Leoni Neto (PSD), o foco foi numa “campanha limpa, honesta, sem ataques e ofensas, com propostas possíveis de serem realizadas e que verdadeiramente vão melhorar a vida das pessoas”. O candidato acredita que fatores como conhecimento e experiência podem fazer a diferença e que os eleitores devem estar atentos a mentiras e fake news (notícias falsas).

Luis Fernando Foloni (MDB) diz que o trabalho como radialista há quase 30 anos permitiu um contato caloroso com boa parte do eleitorado. Afirma que, apesar da cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho, não houve ofensas ou ataques na realização da campanha junto ao eleitorado. O trabalho consistiu em visitas às empresas de manhã e carreatas no período da tarde.