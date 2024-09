Eleições/2024: Candeia publica sabatina com candidatos a prefeito de Bariri

O Jornal Candeia irá divulgar entre os dias 17 e 20 de setembro sabatina com os quatro candidatos a prefeito de Bariri.

A gravação com cada um dos postulantes ao cargo do Executivo ocorreu na redação do jornal, de 9 a 13 de setembro. Cada entrevista tem duração de 1h.

As entrevistas giram em torno de temas presentes no programa de governo dos candidatos e nas demandas existentes em Bariri, amplamente divulgadas pelo jornal em suas edições impressas e online ao longo dos últimos anos.

Conforme sorteio realizado no dia 26 de agosto, quando foi realizada reunião com a presença de representantes das quatro candidaturas, a sabatina com Francisco Leoni Neto (PSD) será veiculada na terça-feira (17).

Na quarta-feira (18) é a vez de Luis Fernando Foloni (MDB). Edcarlos Pereira dos Santos (PP) terá a sabatina divulgada na quinta-feira (19). Finalmente, na sexta-feira (20) haverá divulgação da entrevista com Airton Luis Pegoraro (Avante).

As veiculações ocorrerão nas redes sociais do Candeia e Facebook do Jornal Serena, a partir das 19h. No dia 21 de setembro (próximo sábado), o jornal publicará matéria na edição impressa com um resumo das sabatinas.