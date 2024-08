Eleições/2024: Candeia faz sabatina com candidatos a prefeito de Bariri

O Jornal Candeia fará sabatina com os quatro candidatos a prefeito de Bariri. Na segunda-feira (26) houve reunião na redação da empresa para sorteio das datas de veiculação das entrevistas.

Estiveram presentes Airton Luis Pegoraro (Avante), candidato a prefeito, Paulo Egídio Grigolin (MDB), candidato a vice-prefeito na chapa com Luis Fernando Foloni (MDB), Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira), representando o candidato a prefeito Edcarlos Pereira dos Santos (PP), e Maurício Bordini e José Clóvis Basso, representando o candidato a prefeito Francisco Leoni Neto (PSD).

A gravação das sabatinas ocorrerá de 9 a 13 de setembro na redação do Candeia. As entrevistas irão girar em torno de temas presentes no programa de governo dos candidatos e nas demandas existentes em Bariri, amplamente divulgadas pelo jornal em suas edições impressas e online ao longo dos últimos anos.

Conforme o sorteio na presença de todos os presentes, a sabatina com Neto Leoni será a primeira a ser veiculada, no dia 17 de setembro (uma terça-feira). No dia 18 de setembro é a vez de Fernando Foloni. Edcarlos Santos terá a sabatina divulgada no dia 19 de setembro. Finalmente, no dia 20 de setembro haverá divulgação da entrevista com Airton Pegoraro.

As veiculações ocorrerão nas redes sociais do Candeia e Facebook do Jornal Serena. No dia 21 de setembro (um sábado), o jornal publicará matéria na edição impressa com um resumo das sabatinas.