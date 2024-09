Eleições/2024: Bariri e Itaju têm 26.841 eleitores aptos a votar

A 19ª Zona Eleitoral conta com 26.841 pessoas aptas a votar no pleito de 6 de outubro, sendo 23.606 de Bariri e 3.235 de Itaju.

Em relação às eleições de 2022, houve queda do número de eleitores em Bariri (na ocasião, eram 25.274) e aumento em Itaju (no pleito passado havia 3.192 eleitores no município).

Bariri conta com 68 seções, espalhadas por oito escolas. A unidade de ensino com maior número de eleitores é a Escola Professora Idalina Vianna Ferro, com 4.386 pessoas habilitadas a votar.

A Escola Professora Rosa Benatti era a quarta unidade com mais eleitores em 2022; agora está na segunda colocação. O colégio com menor quantidade de eleitores é a Escola Professora Joseane Bianco.

Em Itaju, a eleição ocorre apenas na Escola Professor Erasto Castanho de Andrade, que conta com nove seções.