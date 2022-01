Elder Viana é nomeado diretor de Obras e Meio Ambiente

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) nomeou o servidor público Elder Abel Viana, 37 anos, para o cargo de diretor municipal de Obras e Meio Ambiente.

Ele irá substituir Giuliano Griso, que estava na função desde janeiro de 2021 e decidiu pedir exoneração.

Formado em engenharia civil, Elder atua na prefeitura de Bariri desde 2006, após ter sido aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo.

Inicialmente, atuou no extinto PrevCidade (posto de atendimento do INSS), que posteriormente passou a ser a agência do INSS.

Em 2010 foi transferido para a Diretoria Municipal de Saúde, permanecendo até o início de 2022.

Segundo ele, no momento está tomando ciência de como estão os trabalhos na diretoria e os serviços em andamento nos prédios municipais, para iniciar um planejamento.

“Para o primeiro semestre as prioridades são várias, mas destaco a necessidade do fortalecimento na parte de engenharia e projetos da prefeitura, para que possibilite ao prefeito buscar verbas para melhorias ao nosso município e seguirmos com as ações já iniciadas”, diz Elder.

Outra medida que irá tomar é buscar conhecimento em relação a convênios federais e estaduais, além de melhorar e aperfeiçoar os atendimentos prestados a população que busca serviços relacionados à diretoria.

