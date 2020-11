Com 45,7% dos votos válidos, Abelardinho vence em todas as 62 seções de Bariri

Abelardinho comemora resultado nas urnas com correligionários, apoiadores e amigos – Alcir Zago/Candeia

Abelardo Maurício Martins Simões Filho (Abelardinho), do MDB, foi eleito prefeito de Bariri no domingo (15) com 7.315 votos (45,78%). Foi a primeira vez que ele disputou um cargo público. O vice-prefeito eleito é Luis Fernando Foloni (Cidadania).

Olhando o desempenho da dupla em cada uma das 62 seções eleitorais instaladas em oito escolas, a chapa Abelardinho e Foloni foi a vencedora em todas (veja quadro). Na maioria das urnas eletrônicas, obteve mais de 100 votos.

A maior diferença do prefeito eleito para o segundo colocado (ora Maria Pia Betti Pio da Silva Nary – DEM, ora Francisco Leoni Neto – PSDB), foi na Escola Idalina Vianna Ferro. Nessa escola Abelardinho somou 1.240 votos, contra 718 de Maria Pia (diferença de 57,90%).

A menor diferença de votos do primeiro para o segundo ocorreu na Emei Professora Yolanda Mazza Fortunato. Nessa unidade de ensino, Abelardinho obteve 498 votos, contra 174 de Neto Leoni, diferença de 34,93%.

Maria Pia, com um total de 3.432 votos (21,48%), ficou em segundo lugar nas escolas Idalina, Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, Rosa Benatti e Eurico Acçolini.

Neto Leoni, com 3.212 votos (20,10%), foi o segundo colocado nas escolas Euclydes Moreira da Silva, Modesto Masson, Joseane Bianco e Emei Yolanda.

Wellington Pollonio Bof, Parraguinha (Podemos), somou 2.019 votos (12,64%). O melhor desempenho dele foi na escola Rosa Benatti.

Resultado antecipado

A pane no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez com que a totalização do resultado nas urnas no País todo, incluindo Bariri, fosse divulgada na madrugada de domingo (15) para segunda-feira (16).

Mesmo assim, meia hora depois do término da votação era possível saber que Abelardinho e Foloni haviam sido eleitos prefeito e vice.

O motivo é que, encerrada a votação, são impressos boletins de urna com o resultado do equipamento. Os fiscais dos partidos assinam os papéis e também passam o resultado a um comitê central partidário. Uma pessoa fica encarregada de somar o resultado dos boletins.

Na transmissão das eleições de domingo, a equipe do Sistema Belluzzo de Comunicação e do Jornal Candeia que estava nos estúdios da emissora de rádio começou a receber pelo WhatsApp fotos dos resultados. Em todos os arquivos a vantagem do candidato do MDB era bem maior que os adversários. Outra equipe estava no Cartório da 19ª Zona Eleitoral aguardando a atualização do resultado.

Momentos depois, o estafe de Abelardinho e de Foloni, após somar todos os boletins, verificou que a eleição estava ganha, iniciando as comemorações principalmente em frente do comitê do candidato, na Avenida Claudionor Barbieri. Prefeito e vice eleitos concederam entrevista ao Sistema Belluzzo e ao Jornal Candeia antes do início da carreata.

Votação para prefeito de Bariri por seções eleitorais

Escola Professora Idalina Vianna Ferro

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

20 92 60 42 22

21 104 48 38 25

22 116 56 43 21

23 93 56 45 27

24 123 72 57 37

25 103 62 48 28

26 112 73 56 41

27 100 64 50 21

28 151 74 64 32

32 137 81 56 36

54 109 72 41 36

Total 1.240 718 540 326

Escola Professor Euclydes Moreira da Silva

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

01 80 52 65 27

02 98 45 45 28

03 94 40 59 24

04 102 41 57 21

05 100 39 59 30

06 110 50 40 21

07 100 45 51 33

43 150 76 76 31

53 153 53 52 47

63 129 68 77 45

70 110 57 38 41

Total 1.226 566 619 348

Escola Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

14 93 60 57 24

15 116 45 60 27

16 148 67 59 17

18 103 52 64 25

19 142 68 67 40

33 112 62 68 26

38 118 55 64 31

42 150 81 66 37

58 96 41 39 17

67 149 80 50 33

Total 1.227 611 594 277

Escola Professora Rosa Benatti

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

36 111 67 42 29

39 132 44 44 30

44 126 55 40 34

51 128 51 49 29

52 154 64 56 59

60 107 68 35 37

64 142 77 63 48

69 140 77 50 52

73 116 47 41 36

76 119 48 42 37

Total 1.275 598 462 391

Escola Prefeito Modesto Masson

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

08 105 35 38 33

09 98 36 40 27

10 86 38 41 27

11 87 37 56 27

12 125 67 46 33

35 135 61 72 42

41 151 51 62 50

45 116 39 55 26

Total 903 364 410 265

Escola Professor Eurico Acçolini

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

56 129 57 53 44

61 120 61 51 42

66 121 51 59 35

71 113 75 53 34

75 114 67 59 37

Total 597 311 275 192

Emei Professora Yolanda Mazza Fortunato

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

55 122 34 34 24

59 128 36 47 33

65 117 39 50 38

72 131 34 43 32

Total 498 143 174 127

Escola Professora Joseane Bianco

Seção Abelardinho Maria Pia Neto Leoni Parraguinha

77 118 38 45 31

78 107 49 48 39

79 124 34 45 23

Total 349 121 138 93

Fonte: Cartório da 19ª Zona Eleitoral