Campanha da Fraternidade 2024 aborda o tema “Fraternidade e amizade social

O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil. O tema escolhido para este ano é “Fraternidade e amizade social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) dará início no dia 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, às atividades ligadas à Campanha da Fraternidade 2024.

Segundo a entidade, é um período para meditar sobre a indispensável relação entre fraternidade e amizade social. Para tanto, elaborou-se texto base como principal material da campanha. “Ele propõe despertar, de acordo com o tema e o lema, a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, em um caminho de verdadeira penitência e conversão”, destaca a CNBB.

Outros subsídios são roteiros para círculos bíblicos; roteiro com as meditações da Via Sacra e da Via Lucis; o terço da amizade social e o subsídio com roteiros para adoração eucarística; celebração penitencial e celebração ecumênica, além do cartaz, cartão-postal, banners e adesivos

Cartaz

O cartaz da CF 2024 apresenta o cenário da comunidade como uma casa, espaço onde acolhe-se os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. A mesa, ao redor da qual todos se encontram – indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestante, crianças, jovens, cadeirante, adultos e idosos – remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade.

As janelas apontam uma casa aberta aos desafios do mundo e da realidade. No meio da cena está o Papa Francisco, com sua bengala. Esta imagem expressa aquele que assume suas limitações e propõe ao mundo a amizade social por meio de sua Encíclica Fratelli Tutti. Ele mostra que é um caminho necessário para garantir a boa convivência e a subsistência de todos os seres humanos.