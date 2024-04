Bariri: Vinicius Coralino recebe título de cidadão baririense dia 29

Dia 29 de abril, às 19h, em sessão solene na Câmara Municipal, o neurocirurgião Vinicius Coralino dos Reis Pereira, 42 anos, vai receber o título de cidadão honorário de Bariri. A iniciativa partir do vereador Ricardo Prearo em maio de 2022 e recebeu a unanimidade dos votos.

Na ocasião, Prearo ressaltou que o médico – filho de Benedito Coralino e Rosângela Garcia dos Reis Pereira e que atua na cidade de Jaú – “exerce a profissão com zelo, dignidade e amor, atendendo pacientes de Bariri e toda a região”.

Neste dia, a mesma homenagem será concedida ao padre Ériko Thiago Nogueira, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

Vinicius nasceu em Caraguatatuba (SP) e é casado com Alana Sansini Coralino Pereira. É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e fez residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital Geral Socor, em Belo Horizonte (MG).

Fez intercâmbio com a Universidade de Rouen Normandie, na França. Na volta ao Brasil, terminou residência médica de Neurocirurgia, com a provação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN).

Concluiu a especialização nos Estados Unidos, em Dallas (Texas), no curso de Cirurgia Minimamente Invasiva, que lhe valeu o ingresso na North American Spine Society.

No Hospital Sírio Libanês concluiu pós-graduação em preceptoria em residência médica pelo SUS e já atuou como membro da Comissão de Ética da Santa Casa de Jaú. É mestre em Ciências da Saúde e professor no curso de Medicina da Unoeste de Jaú.

Desde 2014, é membro da equipe de Neurocirurgia dos hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa, ambos de Jaú. Recentemente, liderou cirurgia inédita de hérnia de disco por endoscopia na Santa Casa de Jaú.