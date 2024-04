Bariri: Ricardo Prearo muda de partido e anuncia apoio a Neto Leoni

O vereador Ricardo Prearo, eleito em 2020 pelo PDT, mudou sua filiação para o PSD, partido que tem o ex-prefeito Francisco Leoni Neto como presidente do Diretório Municipal de Bariri.

A alteração ocorre durante o período da Janela Partidária, prazo estabelecido por lei, sem risco de que o vereador perca sua cadeira no Legislativo.

Ricardo Prearo foi eleito vereador pela primeira vez em 2008. Está na sua quarta legislatura seguida.

Empresário, tem atuação ligada ao agronegócio e à inclusão de Bariri no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

Na eleição passada, o PDT (partido pelo qual concorreu) apoiou o candidato a prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho.

Mudança

Neto Leoni é pré-candidato a prefeito de Bariri. Em meados do ano passado ele deixou o PSDB após longo período na sigla e filiou-se ao PSD, muito por influência do então deputado federal Marcos Bertaiolli, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).