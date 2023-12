BARIRI: Prefeitura pretende normalizar limpeza da cidade em até 40 dias

O diretor municipal de Infraestrutura, Paulo Egídio Grigolin, estima que a empresa Garra Consultoria Ambiental Ltda., de Bauru, normalize os serviços de limpeza e capina de áreas verdes, praças e margens de córregos em até 40 dias.

A firma foi contratada de forma emergencial pelo período de 180 dias. A operação do serviço teve início no dia 20 de novembro.

Nessa semana as equipes estão na região do Lago Municipal Prefeito Accácio Masson e na Praça Barão do Rio Branco, em frente da Escola Municipal Professor Euclydes Moreira da Silva.

Segundo Grigolin, o entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores também recebe a atenção dos funcionários da Garra.

Na segunda-feira (11) tem início no centro de Bariri o projeto “Vila do Noel 2023 – A Magia do Natal”.