Bariri: Paulo Grigolin se filia ao MDB

O vereador Paulo Egídio Grigolin está deixando o PP e mudando sua filiação ao MDB.

Ele ocupa uma cadeira no Legislativo pela primeira vez, chegando a atuar como Chefe de Gabinete e como Diretor Municipal de Infraestrutura nos governos de Abelardo Maurício Martins Simões Filho e Luis Fernando Foloni.

Em novembro do ano passado, após a cassação do mandato de Abelardo, Fernando trocou o Cidadania pelo MDB.

No momento, Grigolin pensa em concorrer novamente ao cargo de vereador.

Além dele, Luis Renato Proti (Escadinha) relatou ao jornal que iria manter sua filiação ao MDB.